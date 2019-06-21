Натяжка готовой верстки на shop-script.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки206 просмотров

Есть готовый дизайн сайта + полностью готовая верстка. А также сайт развернутый на Shop-Script (не в облаке).

Верстка: rodionz.ru

Необходимо:

1. Подогнать файлы верстки под требования для шаблонов CMS Webasyst

(https://support.webasyst.ru/shop-script/76/creatin...)

2. Осуществить прогрузку нового шаблона и настройку темы дизайна

3. Реализовать работу функционала (идентичен функционалу на старом дизайне)

Доступы, файлы верстки и инструкции отправлю лично.

Только постоплата либо поэтапная оплата по безопасной сделке.

Webasyst
6 лет назад
MaxAu
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров