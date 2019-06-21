Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...
Натяжка готовой верстки на shop-script.
Есть готовый дизайн сайта + полностью готовая верстка. А также сайт развернутый на Shop-Script (не в облаке).
Верстка: rodionz.ru
Необходимо:
1. Подогнать файлы верстки под требования для шаблонов CMS Webasyst
(https://support.webasyst.ru/shop-script/76/creatin...)
2. Осуществить прогрузку нового шаблона и настройку темы дизайна
3. Реализовать работу функционала (идентичен функционалу на старом дизайне)
Доступы, файлы верстки и инструкции отправлю лично.
Только постоплата либо поэтапная оплата по безопасной сделке.
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