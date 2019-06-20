Доработка интернет магазина на WP тут задание http://bit.ly/2MV1r4y От вас жду условий по работе бюджет и сроки! Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...
Сделать правки на сайте. Интернет магазин cs cart.
Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ:
Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без
возможности купить. Ниже описаны основные моменты.
1. Необходимо подвинуть телефонные номера, в шапке,в лево, потому что в правом краю, должна быть корзина.
2. Сделать корзину.
3. Сделать полностью рабочую систему для оформлениязаказа.
3.1 В карточке товара должна быть кнопка купить.
3.2 Как было написано выше, в правом верхнем углудолжна быть корзина.
3.3 При нажатии на кнопку купить, в категории икарточке товара, товар должен помещаться в корзину.
3.4 Корзина должна открываться и там должен бытьсписок добавленных товаров.
3.5 В корзине должна быть кнопка оформить заказ.
3.6 После нажатия на кнопку оформить заказ, должнапоявляться форма оформления заказа. Максимально удобная.
4. В корзине должны быть следующие пункты.
А. Доставка. Способы доставки будутследующие: Самовывоз. Доставка по Владивостоку. Доставка транспортной
компанией. Для доставки транспортной компанией, нужно прикрутить способ расчета
доставки СДЭК. Также при выборе доставки транспортной компанией, нужно
прибавлять к сумме доставки 300 рублей, за доставку к офису транспортной
компании. Также нужно добавить способ доставки Региональный курьер. При выборе
этого способа, должны показываться списком, список городов и стоимость доставки
к каждому. Отправлю отдельный файл.
Б. Оплата. При оплате нужно подключитьэквайринг от банка Тиньков. Также при оплате онлайн, нужно включать в стоимость
2% от суммы товара. При оплате обычным способом, сумма заказа не изменятся.
5. Поправить шапку на адаптивке. Она должнаидти над поиском, и под логотипом.
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