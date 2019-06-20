Сделать правки на сайте. Интернет магазин cs cart.

Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ:

Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без

возможности купить. Ниже описаны основные моменты.

1. Необходимо подвинуть телефонные номера, в шапке,в лево, потому что в правом краю, должна быть корзина.

2. Сделать корзину.

3. Сделать полностью рабочую систему для оформлениязаказа.

3.1 В карточке товара должна быть кнопка купить.

3.2 Как было написано выше, в правом верхнем углудолжна быть корзина.

3.3 При нажатии на кнопку купить, в категории икарточке товара, товар должен помещаться в корзину.

3.4 Корзина должна открываться и там должен бытьсписок добавленных товаров.

3.5 В корзине должна быть кнопка оформить заказ.

3.6 После нажатия на кнопку оформить заказ, должнапоявляться форма оформления заказа. Максимально удобная.

4. В корзине должны быть следующие пункты.

А. Доставка. Способы доставки будутследующие: Самовывоз. Доставка по Владивостоку. Доставка транспортной

компанией. Для доставки транспортной компанией, нужно прикрутить способ расчета

доставки СДЭК. Также при выборе доставки транспортной компанией, нужно

прибавлять к сумме доставки 300 рублей, за доставку к офису транспортной

компании. Также нужно добавить способ доставки Региональный курьер. При выборе

этого способа, должны показываться списком, список городов и стоимость доставки

к каждому. Отправлю отдельный файл.

Б. Оплата. При оплате нужно подключитьэквайринг от банка Тиньков. Также при оплате онлайн, нужно включать в стоимость

2% от суммы товара. При оплате обычным способом, сумма заказа не изменятся.

5. Поправить шапку на адаптивке. Она должнаидти над поиском, и под логотипом.