Сделать правки на сайте. Интернет магазин cs cart.

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Закрыт5 заявок250 просмотров

Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ:

Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без

возможности купить. Ниже описаны основные моменты.

1.      Необходимо подвинуть телефонные номера, в шапке,в лево, потому что в правом краю, должна быть корзина.

2.      Сделать корзину.

3.      Сделать полностью рабочую систему для оформлениязаказа.

3.1  В карточке товара должна быть кнопка купить.

3.2  Как было написано выше, в правом верхнем углудолжна быть корзина.

3.3  При нажатии на кнопку купить, в категории икарточке товара, товар должен помещаться в корзину.

3.4  Корзина должна открываться и там должен бытьсписок добавленных товаров.

3.5  В корзине должна быть кнопка оформить заказ.

3.6  После нажатия на кнопку оформить заказ, должнапоявляться форма оформления заказа. Максимально удобная.

4.      В корзине должны быть следующие пункты.

А. Доставка. Способы доставки будутследующие: Самовывоз. Доставка по Владивостоку. Доставка транспортной

компанией. Для доставки транспортной компанией, нужно прикрутить способ расчета

доставки СДЭК. Также при выборе доставки транспортной компанией, нужно

прибавлять к сумме доставки 300 рублей, за доставку к офису транспортной

компании. Также нужно добавить способ доставки Региональный курьер. При выборе

этого способа, должны показываться списком, список городов и стоимость доставки

к каждому. Отправлю отдельный файл.

Б. Оплата. При оплате нужно подключитьэквайринг от банка Тиньков. Также при оплате онлайн, нужно включать в стоимость

2% от суммы товара. При оплате обычным способом, сумма заказа не изменятся.

5. Поправить шапку на адаптивке. Она должнаидти над поиском, и под логотипом.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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