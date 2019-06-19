Внедрить верстку на Битрикс

Необходимо сделать шаблон для Битрикс из готовой верстки и внедрить на Битрикс, разумеется, с настройкой отдельных компонентов, чтобы получился полноценный магазин. Разумеется, нужно сделать квалифицированно, не трогая файлов ядра итд. Основные страницы и сценарии есть. Если чего-то будет недоставать, то оперативно доверстаем.

Прикладываю скриншоты пониженного качества.