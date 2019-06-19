Внедрить верстку на Битрикс

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Закрыт7 заявок292 просмотра

Необходимо сделать шаблон для Битрикс из готовой верстки и внедрить на Битрикс, разумеется, с настройкой отдельных компонентов, чтобы получился полноценный магазин. Разумеется, нужно сделать квалифицированно, не трогая файлов ядра итд. Основные страницы и сценарии есть. Если чего-то будет недоставать, то оперативно доверстаем.

Прикладываю скриншоты пониженного качества. 

6 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$300
12 дней
Escrow
Итак, по существу - исполнитель взял предоплату 50% (очень на ней настаивал), обещал, что выполнит задачу в срок. Сразу выяснилось, что навыки у него по верстке и разработке практически никакие. Ну ладно, я начал ему помогать с настройкой и разработкой, мне же нужно, чтобы работа была сделана. Потом начал кормить "завтраками". Затянул сроки с 12 дней до 28 дней и работа не сделана. В итоге - сейчас вообще со вторника на контакт не выходит, полностью пропал. Вот скрин последней переписки: http://prntscr.com/ojrfjy . Не знаю, откуда у него положительные отзывы. Работник очень плохой. Настоятельно не рекомендую связываться.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад