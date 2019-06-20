Помощь с интернет-магазином

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Закрыт8 заявок170 просмотров

Здравствуйте Нужна помощь на веб сайте , построенном на Wordpress,это блог -журнал с встроенным магазином . Нужно: устранить ошибки , разобраться как работают некоторые разделы, добавить корзину , подключить «кассу» и слайдер в интернет магазин

WordPress
6 лет назад
guest_15610994741262
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров