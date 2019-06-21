Нужно сделать правки на сайте. Вот ТЗ: Задача. Сделать все возможное на сайте, для оформлениязаказа и всех деталей связанных с оформлением. Сейчас сайт просто витрина, без возможности купить. Ниже описаны основные моменты. ...
Поменять стоимость доставки Джумла Вирту март 1.14 -
Поменять стоимость доставки Джумла Вирту март 1.14 и изменить количество знаков в отзыве
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