Необходимо написать статью в соответствии с заданными требованиями. Техническое задание будет предоставлено после отклика. Ожидается качественный копирайтинг и внимание к деталям.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $9
Требуется написать текст в соответствии с техническим заданием для копирайтинга. Учитывать все требования и особенности, указанные в ТЗ, для создания качественного контента.Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо установить плагин Market Exporter для Яндекс Маркета на платформе WordPress. Также требуется сформировать файл для подключения к Яндекс Маркету. Убедитесь в правильности настройки и функциональности плагина.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется девушка ( исключительно девушка,! т.к тематика женская ) с хорошим знанием английского языка, которая будет осуществлять поиск тематической информации на англоязычных сайтах для блога .Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть канал в Яндекс Дзен - задача настроить рекламу и привлечь подписчиков из целевой аудитории - девушки - женщины с 19 до 35 лет. Привлечь посетителей на сайтКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Вывести отзывы на главную страницу сайта. Всего 4 отзыва. Сверстать изображения звезд для визуального изображения отзывов.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добавить файл в корень сайта Robot.txtВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Гугл бот считает, что страница не оптимизирована для мобильных Страница https://www.menstrual-cup.ru/delivery.html Мы её видим вот так https://prnt.sc/12mg03b Но гугл-бот видит её так https://prnt.sc/12mg6fa Вероятно, что эта ошибка на ...Завершен4 года назад
Страницаа https://www.menstrual-cup.ru/delivery.html Мы её видим вот так https://prnt.sc/12mg03b (браузеры приводят её в более менее нормальный вид) Но гугл-бот видит её так https://prnt.sc/12mg6fa (это верхнее меню, Можно ввести здесь https://search.google.com/test/mobile-friendly страницу сайта и посмотреть. Чтобы ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Соединить 3 сайта на разных языках и доменах в один на одном доменеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Накладная есть , есть ТЗ в каком виде должен предоставлен файл. Нужен файл TXT в соответствии с требованиями.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется копирайтер для написания текста ( 2 cтатьи) для социальной сети. Только девушка. Опыт работы не менее 2 х лет . Четкая структура статьи . Логичное изложение и ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Тестирование сайта на предмет Юзабилити.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $28
МАГАЗИН тут https://www.menstrual-cup.ru/internet-shop.html попасть туда (на полный каталог) было не просто )) ссылок на главном меню нет, только из других разделов (K) Очень маленькие поля ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $14
Верстка в соответствии с Т.ЗHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
1. Не регистрирует форма нового пользователя. Разобраться в чем причина, и исправить ошибку. 2 Настроить правильную валидацию формы.Завершен4 года назад
Джумла 1.1.4. Настроить 301 редирект. Требуется специалист, который имел опыт работы с Джумлой. Настроить 301 редирект на страницы вида редиректы вида /component/virtuemart/?orderby=product_name&category_id=6&descorderby=asc&itemid=97&page=shop.browse&keyword=&keyword1=&keyword2=Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется специалист, который имел опыт работы с Джумлой. Настроить 301 редирект на страницы вида редиректы вида /component/virtuemart/?orderby=product_name&category_id=6&descorderby=asc&itemid=97&page=shop.browse&keyword=&keyword1=&keyword2=Завершен4 года назад
Протестировать верстку сайта на эмуляторах для iphone, ipad, андроидов, выявить ошибки , поправить ошибки верстки в разных браузерах https://www.menstrual-cup.ru/ (джумла) Опыт работы не менее 2 х лет.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
WP. изменить структуру главной страницы вариант bookstore [table]ЗадачаЕсть сайт на WP. http://cuptulip.ru/ Сайт сделан на шаблоне . Необходимо сделать изменить структуру главной страницы вариант bookstore https://preview.themeforest.net/item/aurum-minimalist-shopping-theme/full_screen_preview/9600822?_ga=2.250163342.90363704.1613050172-50265805.1595853059 [/table]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад