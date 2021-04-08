frola

Ольга frola

 
58 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
28
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$2
10 баллов
4 года назад
Поиск тематической информации на англоязычных сайтах
Сотрудничество прошло отлично. Рекомендую Ольгу как серьезного, ответственного и приятного заказчика.
Прекрасное сотрудничество с Оксаной, благодарю!
Ответный отзыв
crazzz91
Сергей 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Ошибка в Джумле
Joomla
Максимально ясная формулировка задачи. По оплате никаких проблем. Действительно приятно работать с Ольгой. Рекомендую!
Гений , решил задачку на отлично, а говорит, что не волшебник, недооценивает видимо...
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R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Соединить 3 сайта на разных языках и доменах в один.
Все прошло отлично, как всегда. Спасибо за проект.
Сделали, ура.
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ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод электронной накладной в текстовой файл в кодировке Windows
Только приятные впечатления от работы с Ольгой. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству ! И спасибо за Ваш выбор. Успехов !
Суперский специалист. Во всем разобрался и реализовал задачу в кратчайшие сроки. С человеком приятно работать категорически рекомендую.
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R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$28
10 баллов
4 года назад
Страница товара: Error в логах
Спасибо за очередной интересный проект. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный специалист, однозначно рекомендую.
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