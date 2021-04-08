Страницаа https://www.menstrual-cup.ru/delivery.html Мы её видим вот так https://prnt.sc/12mg03b (браузеры приводят её в более менее нормальный вид) Но гугл-бот видит её так https://prnt.sc/12mg6fa (это верхнее меню, Можно ввести здесь https://search.google.com/test/mobile-friendly страницу сайта и посмотреть. Чтобы ...