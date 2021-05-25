Настроить рекламу канала в Яндекс -Дзене

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки368 просмотров

Есть канал в Яндекс Дзен - задача настроить рекламу и  привлечь подписчиков из целевой аудитории - девушки - женщины с 19 до 35 лет. Привлечь посетителей на сайт 

4 года назад
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
52 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад