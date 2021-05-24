Необходимо настроить рекламные кампании в Яндекс.Директ по прописанному плану и по аналогии с уже настроенными, а также вести регулярное сопровождение рекламных кампаний (оптимизация, статистика и т.п.) Можно без большого опыта работы с ...
Таргетированная реклама FB/insta
Нужна настройка таргетированной рекламы для интернет - магазина строительных материалов, включающая в себя:
1. Настройку магазина в инсте / фб (собственный маг на платформе)
2. Динамический ремаркетинг / ремаркетинг классический
3. Таргетированные кампании по трафику с целью конверсий (продаж)
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