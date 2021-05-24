Таргетированная реклама FB/insta

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок404 просмотра

Нужна настройка таргетированной рекламы для интернет - магазина строительных материалов, включающая в себя: 

1. Настройку магазина в инсте / фб (собственный маг на платформе)

2. Динамический ремаркетинг / ремаркетинг классический

3. Таргетированные кампании по трафику с целью конверсий (продаж) 

4 года назад
sparj
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Заявки фрилансеров

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