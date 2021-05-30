leonidputov

Выстраиваю комплексный маркетинг Вашего бизнеса, начиная с клика по рекламе, заканчивая деньгами в кассе.
Как происходит работа?
1. Созваниваемся – выясняем проблемы и что нужно сделать;
2. Разрабатываем стратегию продвижения;
3. Определяемся с каналами трафика и конвертерами;
4. Тестовый запуск, смотрим есть ли заявки, их цену, цену клиента;
5. Если у Вас нет отдела продаж или он работает плохо – разрабатываем и внедряем скрипты продаж, подключаем CRM-систему;
6. Оптимизация и масштабирование;
Что Вы получите?
- Контекстная реклама в Яндекс Директ, Google AdWords;
- Подключенная аналитика (Яндекс Метрика и Google Analytics);
- Таргетированная реклама VK, FB, Instagram, MyTarget;
- Лендинг-пейдж;
- Квиз-лендинг;
- Упакованное сообщество/аккаунт в соцсетях;
- Велком-цепочка в сообществе VK;
- Чат-боты в мессенджерах;
- SMM (создание контент-плана на 1 мес вперед, ведение группы/аккаунта);
- Автопостинг на досках объявлений;
- Скрипты продаж;
- Подключение CRM-системы;
- Подключение IP-телефонии;
Бесплатная консультация.
Опишите свою проблему и вид бизнеса и я предложу Вам как минимум 3 варианта решения!