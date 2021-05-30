leonidputov

Маркетолог

Выстраиваю комплексный маркетинг Вашего бизнеса, начиная с клика по рекламе, заканчивая деньгами в кассе.

Как происходит работа?

1. Созваниваемся – выясняем проблемы и что нужно сделать;

2. Разрабатываем стратегию продвижения;

3. Определяемся с каналами трафика и конвертерами;

4. Тестовый запуск, смотрим есть ли заявки, их цену, цену клиента;

5. Если у Вас нет отдела продаж или он работает плохо – разрабатываем и внедряем скрипты продаж, подключаем CRM-систему;

6. Оптимизация и масштабирование;

Что Вы получите?

- Контекстная реклама в Яндекс Директ, Google AdWords;

- Подключенная аналитика (Яндекс Метрика и Google Analytics);

- Таргетированная реклама VK, FB, Instagram, MyTarget;

- Лендинг-пейдж;

- Квиз-лендинг;

- Упакованное сообщество/аккаунт в соцсетях;

- Велком-цепочка в сообществе VK;

- Чат-боты в мессенджерах;

- SMM (создание контент-плана на 1 мес вперед, ведение группы/аккаунта);

- Автопостинг на досках объявлений;

- Скрипты продаж;

- Подключение CRM-системы;

- Подключение IP-телефонии;

Бесплатная консультация.

Опишите свою проблему и вид бизнеса и я предложу Вам как минимум 3 варианта решения!