Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ

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Закрыт33 заявки815 просмотров

Необходимо настроить рекламные кампании в Яндекс.Директ по прописанному плану и по аналогии с уже настроенными, а также вести регулярное сопровождение рекламных кампаний (оптимизация, статистика и т.п.)

Можно без большого опыта работы с директом. На конкретных задачах всё поясним.

Все подробности лучше обсудить в telegram (в профиле).

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