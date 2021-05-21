Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ

Необходимо настроить рекламные кампании в Яндекс.Директ по прописанному плану и по аналогии с уже настроенными, а также вести регулярное сопровождение рекламных кампаний (оптимизация, статистика и т.п.)

Можно без большого опыта работы с директом. На конкретных задачах всё поясним.

Все подробности лучше обсудить в telegram (в профиле).