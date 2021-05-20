Я риелтор. Являюсь сотрудником агентства-недвижимости. Что надо сделать: С нуля настроить рекламную компанию по запросу "купить квартиру Петропавловск-Камчатский" (5000 показов в месяц) + все низкочастотные запросы. Откорректировать цену клика, адекватно. - зарегистрировать ...
Настроить контекстную рекламу для коллледжа парикмахерского мастерства
Настроить контекстную рекламу для коллледжа парикмахерского мастерства в поисковых систеах Google и Yandex
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