Сеть казанских автосервисов ищет специалиста для проведения аудита и оптимизации контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google.Ads. Основная задача оптимизация уже существующих рекламных аккаунтов. На данный момент аккаунты ...
Google Analytics + ADS консультация
Нужна консультация спеца по аналитике и/или гугл эдс. Проблема, в аналитику поступают рефералы в каналы/источники с метками гугл едс (партнерские сайты) нужно сделать так чтобы в аналиките в каналах/источниках все переходы такого типа объединялись в один источник, а не прописывались каждый отдельно.
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