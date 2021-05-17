Google Analytics + ADS консультация

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Закрыт3 заявки448 просмотров

Нужна консультация спеца по аналитике и/или гугл эдс. Проблема, в аналитику поступают рефералы в каналы/источники с метками гугл едс (партнерские сайты) нужно сделать так чтобы в аналиките в каналах/источниках все переходы такого типа объединялись в один источник, а не прописывались каждый отдельно.

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spastushok
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