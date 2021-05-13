Проведение рекламной компании крипто-стартапа на основе блокчейн.

Требуется провести масштабную рекламную компанию инвестиционного крипто-стартапа на основе блокчейн смарт-контракта (кто не понял, о чем это предложение - НЕ НУЖНО ОТКЛИКАТЬСЯ НА ЭТУ ЗАЯВКУ).

Создание статей на максимальном количестве форумов, блогов, а так же создание активности - написание отзывов, лайки, репосты и тд

Поиск YouTube блогеров, для размещения платных видео-обзоров, размещение этих обзоров на профильных площадках и тд.

Размещение баннерной рекламы на профильных площадках.

Разработка рекламной стратегии, бюджетирование рекламной компании.

Полная еженедельная отчетность о проделанной работе! Опыт в подобных проектах обязателен!

И многое другое!

Комплексный подход и полная отдача проекту ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!