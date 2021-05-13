Ретаргетинг с Google Ads

Добрый день,

Есть сайт с довольно большой нишевой аудиторией и популярным по всему миру продуктом. Необходимо запустить ретаргетинг в Google Ads. Рассматриваем варианты Контекста и Ютуба. С Фейсбук Пикскелем занимаемся сами. Имейл ретаргетинг так же в процессе. Если от Вас будут больше идей, то это жирный плюс.

На Ютубе у нас так же много просмотров и есть/в процессе довольно много контента.

Мы настроены серьезно.

С нашей стороны будем готовить большое количество разного рода Value - Предложения бесплатных продуктов, скидки, видеоучебники, обычные учебники и далее, с помощью которых можно будет зацепить пользователей ретаргетингом.

Платить готовы щедро. В случаи успешного начала, заинтересованы закрепить это в дальнейшем.

От Вас ждем большую мотивацию для того, что бы мы все заработали больше $$$. Сделайте предложение, от которого мы не сможем отказатся.

Спасибо.