keenthemes

Требуется разработать Figma UI Kit для HTML-шаблона Metronic Admin Dashboard. Работа состоит из трех фаз: компоненты, виджеты и макеты страниц. Необходимы предложения по улучшению эстетики, сбор элементов и демонстрация предыдущих работ. Срок выполнения - конец марта. Бюджет - 1200$. Оплата по факту выполнения каждой фазы.
- $1200Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать Figma UI Kit для нескольких проектов Admin Dashboards. Начать необходимо с компонентов, далее добавить актуальные виджеты и страницы, а также лэйауты. Используйте примеры из Metronic для разработки. Ожидаю предложения по первой фазе - Metronic UI Kit.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Есть сайт с довольно большой нишевой аудиторией и популярным по всему миру продуктом. Необходимо запустить ретаргетинг в Google Ads. Рассматриваем варианты Контекста и Ютуба. С Фейсбук Пикскелем занимаемся ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад