keenthemes

Пастор keenthemes

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
KeenThemes

Authors of Metronic Admin Dashbaord

  • Figma UI Kit for Metronic Admin Dashboard

    $1200

    Требуется разработать Figma UI Kit для HTML-шаблона Metronic Admin Dashboard. Работа состоит из трех фаз: компоненты, виджеты и макеты страниц. Необходимы предложения по улучшению эстетики, сбор элементов и демонстрация предыдущих работ. Срок выполнения - конец марта. Бюджет - 1200$. Оплата по факту выполнения каждой фазы.

    FigmaHTMLSketch
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Figma UI Kit

    Требуется создать Figma UI Kit для нескольких проектов Admin Dashboards. Начать необходимо с компонентов, далее добавить актуальные виджеты и страницы, а также лэйауты. Используйте примеры из Metronic для разработки. Ожидаю предложения по первой фазе - Metronic UI Kit.

    Figma
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ретаргетинг с Google Ads

    Добрый день, Есть сайт с довольно большой нишевой аудиторией и популярным по всему миру продуктом. Необходимо запустить ретаргетинг в Google Ads. Рассматриваем варианты Контекста и Ютуба. С Фейсбук Пикскелем занимаемся ...

    Google Ads
    Контекстная реклама8 заявок
    Закрыт
    4 года назад