Запуск рекламной кампании

Требуется провести масштабную рекламную компанию инвестиционного крипто-стартапа на основе блокчейн смарт-контракта (кто не понял, о чем это предложение - НЕ НУЖНО ОТКЛИКАТЬСЯ НА ЭТУ ЗАЯВКУ). Создание статей на максимальном количестве форумов, блогов, а так ...