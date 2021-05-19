Нужно запустить отдельную рекламную кампанию на украшение объектов под ключ. Осенью это будет рекламироваться в рамках специально созданных лендингов проекта electrotorg.ru. Сейчас же это нужно сделать в ...
Подобрать подробный список запросов для контекстной рекламы
Нужно собрать подробный список запросов для контекстной рекламы по услугам:
1. дизайн презентаций, разработка презентаций и т.п.
2. таргетированная реклама, реклама в соцсетях и т.п.
Минус-слова не нужны.
Работу выполнять поэтапно с согласованием промежуточных результатов:
1. Подобрать вариации основных фраз и вариации коммерческих уточнений (купить, цена, москва и т.п.)
2. Собрать фразы по статистике Wordstat исключив информационные запросы (до общей частоты 5 включительно)
3. Полученный список расширить вариациями, вручную меняя вид фразы (купить москва, купить в москве и т.п.)
Время на работу 1-2 дня.
В заявке хотелось бы увидеть примеры аналогичных работ.
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