Подобрать подробный список запросов для контекстной рекламы

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки332 просмотра

Нужно собрать подробный список запросов для контекстной рекламы по услугам:

1. дизайн презентаций, разработка презентаций и т.п.

2. таргетированная реклама, реклама в соцсетях и т.п.

Минус-слова не нужны.

Работу выполнять поэтапно с согласованием промежуточных результатов:

1. Подобрать вариации основных фраз и вариации коммерческих уточнений (купить, цена, москва и т.п.)

2. Собрать фразы по статистике Wordstat исключив информационные запросы (до общей частоты 5 включительно)

3. Полученный список расширить вариациями, вручную меняя вид фразы (купить москва, купить в москве и т.п.)

Время на работу 1-2 дня.

В заявке хотелось бы увидеть примеры аналогичных работ.

4 года назад
onetopru
Андрей 
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