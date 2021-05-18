Создавал подобный проект год назад. И до сих пор никого не нашел. Это за год-то! Задачка простейшая - нужен трафик на сайт книг, любого качества и тематики, но дешевый. Неужели никто не может этим ...
Настроить Google shopping для сайта на Magento
Ребята, пожалуйста, отзовитесь, только те, кто сталкивался с этим движком и этой задачей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна консультация спеца по аналитике и/или гугл эдс. Проблема, в аналитику поступают рефералы в каналы/источники с метками гугл едс (партнерские сайты) нужно сделать так чтобы в аналиките в каналах/источниках все переходы такого типа объединялись в ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сеть казанских автосервисов ищет специалиста для проведения аудита и оптимизации контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google.Ads. Основная задача оптимизация уже существующих рекламных аккаунтов. На данный момент аккаунты ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
нужна контекстная реклама на строительную тематику по беларуси.Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо запустить ретаргетинг по базе номеров телефонов и Lookalike в Яндекс.Директ. Тематика объявления: подработка с ежедневной оплатой. В откликах указывайте, пожалуйста, желаемую почасовую ставку.Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно запустить рекламную кампанию в Google на услуги массажаКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется провести масштабную рекламную компанию инвестиционного крипто-стартапа на основе блокчейн смарт-контракта (кто не понял, о чем это предложение - НЕ НУЖНО ОТКЛИКАТЬСЯ НА ЭТУ ЗАЯВКУ). Создание статей на максимальном количестве форумов, блогов, а так ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, Есть сайт с довольно большой нишевой аудиторией и популярным по всему миру продуктом. Необходимо запустить ретаргетинг в Google Ads. Рассматриваем варианты Контекста и Ютуба. С Фейсбук Пикскелем занимаемся ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта https://love-avto.ru/ нужен специалист , который создаст предложения на avito.ruКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт4 года назад