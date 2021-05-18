Настроить Google shopping для сайта на Magento

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Закрыт3 заявки504 просмотра

Ребята, пожалуйста, отзовитесь, только те, кто сталкивался с этим движком и этой задачей.

Magento
4 года назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Мирослава
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
онлайн
13 отзывов
4 года назад
Руслан
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад