Арбитраж трафика, ищу трафик

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок739 просмотров

Создавал подобный проект год назад. И до сих пор никого не нашел. Это за год-то!

Задачка простейшая - нужен трафик на сайт книг, любого качества и тематики, но дешевый. Неужели никто не может этим заняться?

4 года назад
viktor_yan
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