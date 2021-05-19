Лиды по украшению веранд кафе и ресторанов праздничной светотехникой

Нужно запустить отдельную рекламную кампанию на украшение объектов под ключ.

Осенью это будет рекламироваться в рамках специально созданных лендингов проекта electrotorg.ru.

Сейчас же это нужно сделать в рамках эксперимента для летних веранд, кафе и ресторанов.

Напомню, что релевантная посадочная страница - это https://www.sds-group.ru/light_decoration_9.htm

Цель - привести заявки по украшению летних веранд для кафе и ресторанов (и может быть коттеджей) по Москве и Московской области.

Вопросы:

1) Какой лучше инструмент использовать для получения заявок?

2) Лучше пускать на эту посадочную страницу выше или создать отдельный лендинг?

3) Какой бюджет на 1й месяц по каждому инструменту вы рекомендуете для получения эффективной отдачи?

4) Какое вознаграждение вы видите? (с раскладкой по каждому инструменту, в идеале - подготовить медиа план)

Срок запуска РК - следующая неделя.

Крайне важна работа с безналом с заключением договора с юрлицом. Россия.