onetopru

Андрей onetopru

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка Landing Page под ключи. Реклама и продвижение сайтов.

Предлагаю свои услуги в проектировании и разработке продающих страниц Landing Page, рекламе и продвижению сайтов.

Заказывая разработку лендингов у меня, вы можете быть уверены в том, что ваш проект будет выполнен в срок и с надлежащим качеством.

Разработка Landing Page

Контекстная реклама

SEO продвижение и развитие сайтов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Подобрать подробный список запросов для контекстной рекламы

    $13

    Нужно собрать подробный список запросов для контекстной рекламы по услугам: 1. дизайн презентаций, разработка презентаций и т.п. 2. таргетированная реклама, реклама в соцсетях и т.п. Минус-слова не нужны. ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка и стилизация сайта с WooCommerce

    Небольшой интернет-магазин на теме WordPress + WooCommerce, требуется:  1. Создать тему WordPress и настроить WooCommerce  2. Верстка дизайна шапки, подвала, меню (вывод элементов для редактирование в виджеты)  3. Верстка дизайна ...

    BootstrapWooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка шапки темы Word Press

    $25

    Я новичок в разработке сайтов на WP. Использую готовую тему, и возникла проблема с изменением шапки сайта! В теме два верхнего меню, которые надо немного доработать, при этом чтобы настройщик темы продолжал ...

    CSSWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настроить формы отправки заявок на WP

    $6

    На новом лендинге нужно настроить формы отправки заявок на WP (3 разные формы) + учет целей в Метрике при отправки любой формы. Сделать надо сегодня 15 янв, до 15.00. Оплата после выполнения работы. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизировать тексты под запросы для сайта ведущего

    $40

    Нужно переоптимизировать тексты под запросы для сайта ведущего на различные праздники: свадьбы, корпоративы и т.п. Сейчас тексты по разным мероприятиям размещаются на одной странице, надо разнести их на разные. Некоторые страницы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипты на лендинг

    $50

    Нужно настроить скрипты на лендинге: 1. Заказать звонок 2. Работу соц кнопок с нашим дизайном 3. Формы отправки сообщения с выбором дат по из календаря + админку для редактирования свободных дат. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить редиректы

    Надо выполнить пару сео рекомендаций: 301 редирект на основной хост и 301 редирект с дубликатов страниц. Сайт www.express-nasledstvo.ru движок netcat. Пишите бюджет.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить сайт на WP

    Переносили сайт на новый домен, после чего один элемент меню не отображается. Возможно в шаблоне прописана абсолютная ссылка на изображение. Надо найти и исправить. Сайт http://ivanhuligan.ru/ Справа под телефоном должна быть кнопка Спецпредложения со ссылкой ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта на HTML + скрипты

    Нужна полноценная верстка сайта на HTML + полноценный CSS, с установкой на хостинг. В общем работа под ключ. На сайте есть пара скриптов с отправкой на Email. Верстать надо с использованием include на сквозные блоки. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить 301 редиректы

    Задание по сео рекомендациям. Настроить 301 редиректы со страниц вида http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi и http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi/ на основные http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi.html Сайт сделан на Framework.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка меню в WP

    Блог на WP http://one-top.ru/blog/ там меню по категориям сделано так как раскрывающийся список. Надо отменить эту функцию. То есть надо чтобы были раскрыты все рубрики, как обычно в WP.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист на разработку сайтов

    Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется программист для создания сайтов. Работа удаленная. Оплата сдельная по проектам. В будущем возможна окладная оплата. Работаем в основном с крупными проектами. Обязанности: Составление смет ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO оптимизатор

    $500

    Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется оптимизатор сайтов. Работа удаленная. Оплата 12тр/мес. + бонусы. Обязанности: Подбор запросов, составление рекомендаций по оптимизации (по чек-листу), работа с системами закупки ссылок. ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник seo оптимизатора

    $500

    Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по подбору запросов

    В SEO студию требуется специалист по подбору запросов для подготовки коммерческих предложений. Работа удаленная, постоянна, оплата сдельная. Обязанности: Подбор целевых запросов для продвижения сайтов различных тематик. Требуется делать подробный и чистый ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер-контент менеджер

    $500

    Расширяется штат сотрудников, требуется копирайтер-контент менеджер на постоянную работу в seo студию. Работа разнообразная: тексты, рерайт, поиск информации, размещение текстов, составление мета тегов, изучение алгоритмах ранжирования поисковых систем. Оплата 12 000р в месяц. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощник seo оптимизатора

    $350

    Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник оптимизатора

    Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработка шапки темы Word Press
CSSWordPress
С Андреем легко иметь дело. Он чётко обозначает цели и охотно учится новому. Приятно видеть результаты работы и понимать, что ими будут пользоваться.
Задача была выполнена в срок и по всем требованиям. Глеб, настоящий профессионал в своем деле, основательно подходит к работе. Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую, как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Скрипты на лендинг
Рекомендую, отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, быстрая оплата. Было приятно работать.
Борис, спасибо за работу! Все было оперативно и крайне профессионально. Очень доволен работой и коммуникацией.
Ответный отзыв
serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить редиректы
Четкая и корректная постановка задачи. Понял Андрея с полуслова.
Хорошая работа! Все было выполнено в срок и с надлежащим качеством!
Ответный отзыв
gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$23
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта на HTML + скрипты
CSSHTML
Своевременная оплата. Чётко составленное ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Евгений вы полнил работу четко и быстро. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
WebExStudio
Иван 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Настроить 301 редиректы
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Работа была выполнена в срок, результатом доволен.
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