Нужно собрать подробный список запросов для контекстной рекламы по услугам: 1. дизайн презентаций, разработка презентаций и т.п. 2. таргетированная реклама, реклама в соцсетях и т.п. Минус-слова не нужны. ...
Предлагаю свои услуги в проектировании и разработке продающих страниц Landing Page, рекламе и продвижению сайтов.
Заказывая разработку лендингов у меня, вы можете быть уверены в том, что ваш проект будет выполнен в срок и с надлежащим качеством.
Разработка Landing Page
Контекстная реклама
SEO продвижение и развитие сайтов
- $13Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Небольшой интернет-магазин на теме WordPress + WooCommerce, требуется: 1. Создать тему WordPress и настроить WooCommerce 2. Верстка дизайна шапки, подвала, меню (вывод элементов для редактирование в виджеты) 3. Верстка дизайна ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Я новичок в разработке сайтов на WP. Использую готовую тему, и возникла проблема с изменением шапки сайта! В теме два верхнего меню, которые надо немного доработать, при этом чтобы настройщик темы продолжал ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $6
На новом лендинге нужно настроить формы отправки заявок на WP (3 разные формы) + учет целей в Метрике при отправки любой формы. Сделать надо сегодня 15 янв, до 15.00. Оплата после выполнения работы. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно переоптимизировать тексты под запросы для сайта ведущего на различные праздники: свадьбы, корпоративы и т.п. Сейчас тексты по разным мероприятиям размещаются на одной странице, надо разнести их на разные. Некоторые страницы ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно настроить скрипты на лендинге: 1. Заказать звонок 2. Работу соц кнопок с нашим дизайном 3. Формы отправки сообщения с выбором дат по из календаря + админку для редактирования свободных дат. ...Завершен10 лет назад
Надо выполнить пару сео рекомендаций: 301 редирект на основной хост и 301 редирект с дубликатов страниц. Сайт www.express-nasledstvo.ru движок netcat. Пишите бюджет.Завершен10 лет назад
Переносили сайт на новый домен, после чего один элемент меню не отображается. Возможно в шаблоне прописана абсолютная ссылка на изображение. Надо найти и исправить. Сайт http://ivanhuligan.ru/ Справа под телефоном должна быть кнопка Спецпредложения со ссылкой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Надо выполнить стандартные SEO рекомендации: хост, 404, дубликаты и т.п. А также несколько индивидуальных задач. Адрес сайта http://kermi-market.ru/ Админка WebAsyst Точное задание пришлю кандидатам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна полноценная верстка сайта на HTML + полноценный CSS, с установкой на хостинг. В общем работа под ключ. На сайте есть пара скриптов с отправкой на Email. Верстать надо с использованием include на сквозные блоки. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задание по сео рекомендациям. Настроить 301 редиректы со страниц вида http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi и http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi/ на основные http://cosmozar.ru/page/2/Prazdniki_i_korporativi.html Сайт сделан на Framework.Завершен10 лет назад
Блог на WP http://one-top.ru/blog/ там меню по категориям сделано так как раскрывающийся список. Надо отменить эту функцию. То есть надо чтобы были раскрыты все рубрики, как обычно в WP.Завершен10 лет назад
Надо выполнить стандартные SEO рекомендации: хост, 404, дубликаты и т.п. Адрес сайта www.odinurolog.ru/ Точное задание пришлю кандидатам.Завершен10 лет назад
Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется программист для создания сайтов. Работа удаленная. Оплата сдельная по проектам. В будущем возможна окладная оплата. Работаем в основном с крупными проектами. Обязанности: Составление смет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется оптимизатор сайтов. Работа удаленная. Оплата 12тр/мес. + бонусы. Обязанности: Подбор запросов, составление рекомендаций по оптимизации (по чек-листу), работа с системами закупки ссылок. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
В SEO студию требуется специалист по подбору запросов для подготовки коммерческих предложений. Работа удаленная, постоянна, оплата сдельная. Обязанности: Подбор целевых запросов для продвижения сайтов различных тематик. Требуется делать подробный и чистый ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Расширяется штат сотрудников, требуется копирайтер-контент менеджер на постоянную работу в seo студию. Работа разнообразная: тексты, рерайт, поиск информации, размещение текстов, составление мета тегов, изучение алгоритмах ранжирования поисковых систем. Оплата 12 000р в месяц. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $350
Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Расширяется штат сотрудников SEO студии. Требуется помощник оптимизатора сайтов. Работа удаленная. Оплата 12+ тр/мес. Обязанности: Подбор запросов, составление СЯ, технический аудит и настройка сайтов. От соискателя: Онлайн ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад