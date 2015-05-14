Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов 1. Комплексный Аудит веб-ресурса и хостинга. Полная проверка кода на внедрение вредоносного кода. Разработка политики информационной безопасности. 2.Проверка качество шифрования информации в базе данных ...
Настроить редиректы
Надо выполнить пару сео рекомендаций: 301 редирект на основной хост и 301 редирект с дубликатов страниц. Сайт www.express-nasledstvo.ru движок netcat.
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