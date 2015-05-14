Настроить редиректы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки139 просмотров

Надо выполнить пару сео рекомендаций: 301 редирект на основной хост и 301 редирект с дубликатов страниц. Сайт www.express-nasledstvo.ru движок netcat.

Пишите бюджет.

10 лет назад
onetopru
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serega170584
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа! Все было выполнено в срок и с надлежащим качеством!
Четкая и корректная постановка задачи. Понял Андрея с полуслова.

Заявки фрилансеров

serega170584
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад