Написать парсер документов сайта rosminzdrav.ru

Написать скрипт, который бы пробегал по поиску в разделе документов и складывал все документы в папку, а сопутствующие поля и названия в базу MYSQL и обновлял бы их в случае изменений при повторном запуске. Предусмотреть функцию пустышку для обрабоки различных типов документов (DOC, PDF, .... и другие). Но программировать её не надо.

Сформировать структуру MYSQL в базе для приёма данных (таблица единиц поиска и документов) и написать скрипт который её заполняет и парсит сайт.

Вопросы если есть пишите. В общем надо внимательно раздел "документы" через поисковую форму.