Написать парсер документов сайта rosminzdrav.ru

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Завершен4 заявки160 просмотров

Написать скрипт, который бы пробегал по поиску в разделе документов и складывал все документы в папку, а сопутствующие поля и названия в базу MYSQL и обновлял бы их в случае изменений при повторном запуске. Предусмотреть функцию пустышку для обрабоки различных типов документов (DOC, PDF, .... и другие). Но программировать её не надо.

Сформировать структуру MYSQL в базе для приёма данных (таблица единиц поиска и документов) и написать скрипт который её заполняет и парсит сайт.

Вопросы если есть пишите. В общем надо внимательно раздел "документы" через поисковую форму.

MySQL
10 лет назад
Mujchina
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$35
2 дня
Виталий прекрасно справился с работой. Нормально отреагировал что дела выдернули меня на 1,5-2 недели из коммуникации. Спасибо.
Отличный заказчик, все вопросы решаются оперативно. Спасибо за работу!

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proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад