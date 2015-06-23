Имеется готовый движок Shop-script. Требуется написать скрипт для подбора шин и дисков по параметрам и автомобилю.
Написать парсер документов сайта rosminzdrav.ru
Написать скрипт, который бы пробегал по поиску в разделе документов и складывал все документы в папку, а сопутствующие поля и названия в базу MYSQL и обновлял бы их в случае изменений при повторном запуске. Предусмотреть функцию пустышку для обрабоки различных типов документов (DOC, PDF, .... и другие). Но программировать её не надо.
Сформировать структуру MYSQL в базе для приёма данных (таблица единиц поиска и документов) и написать скрипт который её заполняет и парсит сайт.
Вопросы если есть пишите. В общем надо внимательно раздел "документы" через поисковую форму.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать модуль на сайте: - баннер; - страницу. Сайт на Joomla. Модуль на php.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на modx. Знание cms в принципе не нужно. На сайте версия 1.6 нужно поставить более новую для работы новых элементов. На новой версии много текущих скриптов на сайте не работают. Получилось опуститься ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать плагин интерактивной карты трех регионов России: Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область. Функционал. К карте привязаны определенные значения, к примеру количество клиентов в каждом из регионов, клиенты разделены на подкатегории. При ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $12
Необходимо скопировать одностраничник (страница с текстом и ссылками на основной сайт) и разместить его на хостинге на зарегистрированном домене. Также необходимо убрать все лишние скрипты и счетчики, настроить ссылки на всей странице, кот ведут ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $80
Требуется создать парсер, который бы конвертировал форумы на платформе mybb.ru и его партнёрах в базу данных IPB 3.4.x, с возможностью расширения конвертации в другие форумные CMS в будущем. Минимальные требования к парсингу: сообщения, темы, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Срочно ищу программиста повис сайт.... ошибка небольшая. но решить не могуВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется: CRM – AmoCRM 10 лендингов с формами обратной связи Требуется: При заполнении формы: 1. Проверяется корректность полей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть готовое решение: https://github.com/Synchro/PHPMailer. На его основе нужно сделать форму массовой рассылки писем, которая должна содержать следующие поля: - тема - список получателей (с помощью выбора txt-файла ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад