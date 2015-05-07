По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Сделать ВЕБ-форму для лендингов с интеграцией с AMOCRM
Имеется:
CRM – AmoCRM
10 лендингов с формами обратной связи
Требуется:
При заполнении формы:
1. Проверяется корректность полей
почта (формат @.*), в поле стоит пример, серым цветом, который исчезает постановке курсора в поле – [email protected]
телефон (поле состоит из 3х полей +[375] [**][*******]), 375 стоит по умолчанию, но можно изменить, в поле стоит пример, серым цветом, который исчезает при постановке курсора в поле – +375 29 6112233. При этом в амо передается в следующем формате: 375296112233 (без плюса, без пробелов, без скобок)
2. Идет отправка через API данных из формы в amoCRM. Итогом отправки должно быть появление сделки в црм системе с поставленной задачей – ПОЗВОНИ КЛИЕНТУ!!!:
Сделка и задача в ней должна быть создана от лица Администратора
Название сделки – составляется из двух полей ФИО и продукт (продукт определяется из лендинга, на котором висит форма)
Автоматически проставляется продукт (в зависимости от лендинга)
Автоматически проставляются utm метки
Если клиент уже существует (определяем по email и последним 9 цифрам телефона(или то или то)), то в сделке ставим ответственного менеджера закрепленного за этим клиентом (пн-пт с 9 до 18)
Если клиент новый, то важно обеспечить равномерно распределение лидов среди всех менеджеров (пн-пт с 9 до 18) со всех лендингов
Если заявка приходит в период кроме пн-пт с 9 до 18, то в сделке ставится ответственный РОП
Если заявка не обработана менеджером (критерий обработки – закрытие первоначально поставленной задачи) в течении 15 минут, в сделке и задаче меняется ответственный на РОПА
На почту должно приходить письмо, что с такого лендинга создана сделка с таким то клиентом и отдана такому то менеджеру
Заявки фрилансеров
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