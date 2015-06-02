Оживить модуль приема заявок и добавить карту проезда на сайт-визитку

сайт на prestashop 1.6.0.9 www.kuhni-podzakaz.by 1. Кнопка, а точнее фильтр сортировка - должен иметь вид как http://www.kuhni-podzakaz.by/interer-kuxni ----т.е. "Сортировать по" и когда нажимаем на нее можем выбрать по цене "по убыванию" и ...