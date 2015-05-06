Функционал комментариев для сайта

Имеется сайт http://test.alfatesting.ru/ , необходимо перенести его шаблон на другой сайт на Joomla (на этот: http://testnew.alfatesting.ru/), надо перенести все модули (их оформление и принцип работы), компоненты и т.п. кроме компонента JoomShopping, т.к. на http://testnew.alfatesting.ru/ уже ...