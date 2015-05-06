Билинг с подключением оплаты онлайн

Требуется выбрать и подключить сервис онлайн-оплаты для приёма платежей при помощи:

- Яндекс.Денег

- Qiwi

- Webmoney

- Банковских карт

Функционал сервиса:

1. Регистрация, личный кабинет, возможность восстановить пароль

2. Оплата выбранного тарифного плана

3. Указание текущего тарифного плана и срока окончания

4. Напоминание о необходимости оплаты посредством email / Уведомеление администратора об окончании подписки клиента.

5. Для администратора: список включённых и выключенных клиентов на данный момент времени с указанием тарифных планов и срока окончания подписки.

Задача билинга - только принимать оплату и считать срок оказания услуг / уведомлять об отключении. Само включение и отключение услуг производится администратором вручную и какая-либо привязка билинга к какому-либо сервису кроме сервиса приёма платежей, не требуется.