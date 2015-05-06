Требуется написать несколько простых игр на angular js. Например судоку, http://c2n.me/3hm4ibh или http://c2n.me/3hiyqYC снизу рабочей области плавно вылезают сеты по 3 карты. нужно быстро кликать по правильным слагаемым и ...
Билинг с подключением оплаты онлайн
Требуется выбрать и подключить сервис онлайн-оплаты для приёма платежей при помощи:
- Яндекс.Денег
- Qiwi
- Webmoney
- Банковских карт
Функционал сервиса:
1. Регистрация, личный кабинет, возможность восстановить пароль
2. Оплата выбранного тарифного плана
3. Указание текущего тарифного плана и срока окончания
4. Напоминание о необходимости оплаты посредством email / Уведомеление администратора об окончании подписки клиента.
5. Для администратора: список включённых и выключенных клиентов на данный момент времени с указанием тарифных планов и срока окончания подписки.
Задача билинга - только принимать оплату и считать срок оказания услуг / уведомлять об отключении. Само включение и отключение услуг производится администратором вручную и какая-либо привязка билинга к какому-либо сервису кроме сервиса приёма платежей, не требуется.
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