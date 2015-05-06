Требуется написать фильтр выбора товара по цвету для интернет магазина, работающего под управлением UMI CMS
Серверный парсер новостей
Необходим скрипт, который будет парсить новости с новостных таблоидов с добавлением полученной новости в бд MySQL. Парсить необходимо в следующем объеме: адрес новости, раздел новости, заголовок новости, текст новости, картинка новости. Картинка перезаливается на хост сайта-реципиента.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
выполнить рекомендации для сайта для главной и второстепенных страниц - приблизить показатель к 100% для версии "для компьютеров" http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbabyland.dn.ua%2F&tab=desktop https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fkomforta.biz%2Fru%2F&tab=desktopВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать активной вкладку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html Фотогалерея http://prntscr.com/727wvg Чтобы она была активной и вела на ссылку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html если пользователь находится на любой внутренней странице фотогалереи . Сразу пишем по цене и ...Завершен10 лет назад
- $60
Примеры будут приводиться из нашего старого калькулятора на основе Opencart Модуль должен быть устанавливаемый с последующей возможностью установить его на 2х магазинах без вмешательства программистов версия Magento 1.9.0.1 Shiping methods calculator 1.1 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт на wordpress От вас требуется хорошее знание wordpress,быть на связи,оперативно решать поставленные задачи по сайту, рассчитываться по факту потраченного времени либо по предварительной оценке. Расчет в рублях.Пишите стоимость часа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется доработать фильтр на WP.Завершен10 лет назад
Необходимо доработать скрипт, раздел партнерки. Доработка состоит в изменении редиректа каталог-товар, а именно при получении реф-ссылки редирект идет в каталог товаров, необходимо что бы редирект был непосредственно на товар. Предлагайте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно доработать фильтр товаров. Добавить к скрипту поиска цену на количество человек которые полетят. Добавить к каждому полю дату вылета и количество человек и последние добавить авто подстановку городов в поле ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен хороший php программист. Есть сайт rospravosudie.com/ . Нужно сделать подобный поиск как на нем. Поиск должен осуществляться внутри сайта, то есть нужно написать парсер. Выбирать много, поэтому нужно будет много потоков выборки данных. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть ряд доработок, которые необходимо сделать. Каждая обсуждается индивидуально. Посредникам не беспокоить. Все вопросы и предложения в скайп. Например, на данный момент не отдает заголовок last modified. Nginx режет.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад