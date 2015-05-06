Серверный парсер новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок156 просмотров

Необходим скрипт, который будет парсить новости с новостных таблоидов с добавлением полученной новости в бд MySQL. Парсить необходимо в следующем объеме: адрес новости, раздел новости, заголовок новости, текст новости, картинка новости. Картинка перезаливается на хост сайта-реципиента.

MySQL
10 лет назад
gotu
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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