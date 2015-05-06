Доработка скрипта OrderMaster

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки104 просмотра

Необходимо доработать скрипт, раздел партнерки.

Доработка состоит в изменении редиректа каталог-товар, а именно при получении реф-ссылки редирект идет в каталог товаров, необходимо что бы редирект был непосредственно на товар.

Предлагайте стоимость и сроки (нет стоимости - нет разговора)

10 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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