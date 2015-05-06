Доработка скрипта OrderMaster

Необходимо доработать скрипт, раздел партнерки.

Доработка состоит в изменении редиректа каталог-товар, а именно при получении реф-ссылки редирект идет в каталог товаров, необходимо что бы редирект был непосредственно на товар.

Предлагайте стоимость и сроки (нет стоимости - нет разговора)