Требуется написать фильтр выбора товара по цвету для интернет магазина, работающего под управлением UMI CMS
Доработка скрипта OrderMaster
Необходимо доработать скрипт, раздел партнерки.
Доработка состоит в изменении редиректа каталог-товар, а именно при получении реф-ссылки редирект идет в каталог товаров, необходимо что бы редирект был непосредственно на товар.
Предлагайте стоимость и сроки (нет стоимости - нет разговора)
Заявки фрилансеров
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