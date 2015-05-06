Доработки сайта

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Есть ряд доработок, которые необходимо сделать. Каждая обсуждается индивидуально. Посредникам не беспокоить. Все вопросы и предложения в скайп.

Например, на данный момент не отдает заголовок last modified. Nginx режет.

Nginx
10 лет назад
remmy777
Роман 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров