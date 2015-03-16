Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, ...
Реализовать функционал (Joomla 2.5)
Здравствуйте. Необходимо реализовать функционал (2 компонента и обмен данными), описанный в прикрепленном файле. Joomla 2.5. Сроки не горят.
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