Реализовать функционал (Joomla 2.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Здравствуйте. Необходимо реализовать функционал (2 компонента и обмен данными), описанный в прикрепленном файле. Joomla 2.5. Сроки не горят.

Joomla
10 лет назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров