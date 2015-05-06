Скрипт отправки письма из формы

Есть верстка http://srv106686.hoster-test.ru/pugach/

встроить в нее скрипт отправки письма на почту

1.Сделать отправку сообщений на электронный адрес после заполнения форм контактов на сайт

2.После отправки сообщений должно появиться на 5 секунд окошечко что сообщение отправлено – и если тыкнуть мимо него, оно должно пропасть (это тоже есть в исходнике)

3.после отправки сообщения во всплывающем окне пользователь должен остаться на том же месте, где заполнял форму, а не перепрыгнуть в начало страницы.