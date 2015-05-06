Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, ...
Скрипт отправки письма из формы
Есть верстка http://srv106686.hoster-test.ru/pugach/
встроить в нее скрипт отправки письма на почту
1.Сделать отправку сообщений на электронный адрес после заполнения форм контактов на сайт
2.После отправки сообщений должно появиться на 5 секунд окошечко что сообщение отправлено – и если тыкнуть мимо него, оно должно пропасть (это тоже есть в исходнике)
3.после отправки сообщения во всплывающем окне пользователь должен остаться на том же месте, где заполнял форму, а не перепрыгнуть в начало страницы.
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