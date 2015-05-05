Модифицировать ZOO элемент

Нужен элемент, назовем его ПЕРИОД или ИНТЕРВАЛ дат

нужно три варианта заполнения

1) Одиночная дата

Два календаря сразу светится, но при установке чекбокса второй календарь пропадает, а в него записывается значение из первого

получается интервал дат сегодня-сегодня

2) Период С и ПО

В первом календаре отмечается начало периода, во втором соответственно - окончание

поиск С ПО срабатывает если заданный интервал пересекается с искомым интервалом

--- выводиться на фронте Период с и по

3) Дни недели в периоде С и ПО

В первом календаре отмечается начало периода, во втором соответственно - окончание

если отмечаются чекбоксы дней недели то в базу записуются конкретные даты

поиск срабатывает если даты попадают в искомый интервал

--- выводиться на фронте Период с и по ПО вторникам (четвергам и тп)

Требования: знание Zoo ( компонента Joomla)