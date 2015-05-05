Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку
Модифицировать ZOO элемент
Нужен элемент, назовем его ПЕРИОД или ИНТЕРВАЛ дат
нужно три варианта заполнения
1) Одиночная дата
Два календаря сразу светится, но при установке чекбокса второй календарь пропадает, а в него записывается значение из первого
получается интервал дат сегодня-сегодня
2) Период С и ПО
В первом календаре отмечается начало периода, во втором соответственно - окончание
поиск С ПО срабатывает если заданный интервал пересекается с искомым интервалом
--- выводиться на фронте Период с и по
3) Дни недели в периоде С и ПО
В первом календаре отмечается начало периода, во втором соответственно - окончание
если отмечаются чекбоксы дней недели то в базу записуются конкретные даты
поиск срабатывает если даты попадают в искомый интервал
--- выводиться на фронте Период с и по ПО вторникам (четвергам и тп)
Требования: знание Zoo ( компонента Joomla)
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