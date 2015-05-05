Требуется программист на ZendFramework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки78 просмотров

Суть задачи.

Проверить на уязвимости и пофиксить, скрипт обменника интернет валют. webMoney и т.д.

10 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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