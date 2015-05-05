Доработка сайта на Joomla 3.4

Есть готовый сайт, установленный на CMS Joomla 3.4. Нужно исправить на нём все ошибки, оформить в соответствии с макетом, настроить все модули в системе управления и перенести с тестового сервера на тот, на котором он в дальнейшем будет работать.

Адрес сайта на тестовом серевере - http://zoojoomla.fm-pro.ru .

Макеты страниц прикреплены в материалах к заданию.

Пишите в комментариях цены, сроки и контакты для связи.