Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...
Доработка сайта на Joomla 3.4
Есть готовый сайт, установленный на CMS Joomla 3.4. Нужно исправить на нём все ошибки, оформить в соответствии с макетом, настроить все модули в системе управления и перенести с тестового сервера на тот, на котором он в дальнейшем будет работать.
Адрес сайта на тестовом серевере - http://zoojoomla.fm-pro.ru .
Макеты страниц прикреплены в материалах к заданию.
Пишите в комментариях цены, сроки и контакты для связи.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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