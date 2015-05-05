Доработка сайта на Joomla 3.4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки86 просмотров

Есть готовый сайт, установленный на CMS Joomla 3.4. Нужно исправить на нём все ошибки, оформить в соответствии с макетом, настроить все модули в системе управления и перенести с тестового сервера на тот, на котором он в дальнейшем будет работать.

Адрес сайта на тестовом серевере - http://zoojoomla.fm-pro.ru .

Макеты страниц прикреплены в материалах к заданию.

Пишите в комментариях цены, сроки и контакты для связи.

Joomla
10 лет назад
Olga_374
Ольга 
34 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный заказ, конкретные пожелания, полная обратная связь и своевременная оплата в оговоренном объёме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад