Установка копий одного и того же приложения на Android

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Необходимо решить вопрос с установкой нескольких копий одного и того же приложения .apk на андроид (Android) эмулятор типо BlueStacks или другой эмулятор. Решение должно быть простым и давать возможность устанавливать десятки одинаковых приложений на одну андроид машину.

Важно, чтобы приложения работали после установки корректно

Android
10 лет назад
Alexamoralis
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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