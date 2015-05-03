Настроить VPS сервер

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  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок208 просмотров

Здравствуйте, нужно качественно настроить VPS сервер. Сейчас почему то выдает 502 ошибку.

От вас сроки и стоимость.

С уважением Дмитрий.

10 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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