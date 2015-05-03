Оптимизировать показатель developers для мобильной и обычной версии сайта для всех страниц (довести показаетль до 100%) -https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbezpepla.com.ua&tab=desktop
Настроить VPS сервер
Здравствуйте, нужно качественно настроить VPS сервер. Сейчас почему то выдает 502 ошибку.
От вас сроки и стоимость.
С уважением Дмитрий.
Заявки фрилансеров
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