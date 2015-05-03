Прикрутить HTML шаблон к Wordpress

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Закрыт5 заявок128 просмотров

Есть адаптивный шаблон на HTML.

нужно также валидно и адаптивно привязать к wordpress (2 страницы – главная и страница каталога).

HTMLWordPress
10 лет назад
mozmail77
Владимир 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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