Блог под ключ

Имеется молодой блог. Хостинг, домен, все работает. Бесплатный шаблон имеет много косяков (много тегов h1 на главной, к примеру). Есть готовый несложный дизайн внешней и внутренней страниц.

Что нужно:

- Верстка шаблона

- настройка cms – Вордпресс

- Установка шаблона и плагинов (или удалить ненужные или, желательно, заменить на код).

- Защита блога и ускорение

- Сделать так, чтобы после копирования части статьи в конце вставлялась ссылка на блог.

- При наведении курсором на рубрики выезжали подрубрики.

- прокрутка кнопки «вверх»

- Настройка и внутренняя Seo-оптимизация:

- Оптимизация Robots.txt (сейчас Гугл Вебмастер пишет, что отсутствует fn, autor, update)

- Карта сайта в html. И карта сайта в xml.( Имеются, проверить их.)

- Оптимизация htaccess.

- Оптимизация внешних ссылок. (проверить)

- Внедрение 301 redirect.

Пишите сроки, за которые справитесь