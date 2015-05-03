Доработка сайта на WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки157 просмотров

Нужно доработать сайт. цмс WP

Надо поставить галерею, и немного посмотреть код.

сейчас мы поставили галерею c тагами.

Но фотографии не всегда показывают,

Вот ссылка сайта

http://abdullo-media.tj/галерея

Можете посмотреть что там происходит и уже поймете в чем проблема

Ждем исполнителя.

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WordPress
10 лет назад
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Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров