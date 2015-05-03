Создать несложного бота для игры

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Закрыт3 заявки175 просмотров

Нужно создать бота для клиентской онлайн игры Что нужно: чтобы персонаж бегал из точки "А" в точку "Б" и общался с другими персонажами Один в "А", другой в "Б" Диалог простой,короткий,не меняющийся Проблем с путем передвижения нету(опастностей,меняющегося ландшафта,других игроков, есть только здания) Есть проблема с началом диалога- возможность мешания других персонажей стоящих перед нужным собеседником Основное вроде бы все Жду предложений чтобы поговорить о игре,стоимости работы лично

10 лет назад
dimonnnnn90
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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