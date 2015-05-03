Создать несложного бота для игры

Нужно создать бота для клиентской онлайн игры Что нужно: чтобы персонаж бегал из точки "А" в точку "Б" и общался с другими персонажами Один в "А", другой в "Б" Диалог простой,короткий,не меняющийся Проблем с путем передвижения нету(опастностей,меняющегося ландшафта,других игроков, есть только здания) Есть проблема с началом диалога- возможность мешания других персонажей стоящих перед нужным собеседником Основное вроде бы все Жду предложений чтобы поговорить о игре,стоимости работы лично