Есть два калькулятора на сайте: каско и осаго. Компания разработала новый api http://pkasko.ru/dev/api/ - документация. Нужно внести изменения в код для работы с новым api. Подключить к новому апи требуется только один калькулятор ...
Скопировать сайт
Необходимо полностью скопировать сайт http://www.gtskgroup.com, сделать его на любой несамописной системе управления, а также добавить раздел "Форум" вот такого вида http://www.biznet.ru/ .
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