Требуется переделать калькулятор ОСАГО под новый API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок223 просмотра

Есть два калькулятора на сайте: каско и осаго. Компания разработала новый api http://pkasko.ru/dev/api/ - документация.

Нужно внести изменения в код для работы с новым api. Подключить к новому апи требуется только один калькулятор - ОСАГО.

10 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Форма на javascript, дерево.

    $20

    Есть в бд страны, для россии и украины области и города, надо сделать форму для выбора региона показа баннера. Обработку формы делать не надо. При попадании на страницу, пользователь видит список стран, для ...

    JavaScriptMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программинг сайта по готовой верстке 1с битрикс

    Добрый день! Нужно по готовой верстке спрограммировать сайт на битрикс старт. Верстка http://test-html.in.ua/oug2015/tek/ http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-articles.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-category.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-contacts.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-dealers.html http://test-html.in.ua/oug2015/tek/inner-detail.html ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать форму заказа.

    Добрый вечер! Требуется сделать авторизацию, форму заказа с сохранением в базе и приклеить оплату Skrill. 1. Авторизация - Вход - логин и пароль. - Регистрация - ФИО, дата ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать макрос под iMacros for Firefox

    Здравствуйте Коллеги! Нужен макрос, который сможет из файла эксель загружать пакетами страницы сайта в этот сервис content-watch.ru/website/ и проверять страницы на уникальность. Затем по результатам проверки смог бы определить страницы с заданным диапазоном уникальности и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт тизерной сети

    Необходимо написать скрипт тизерной сети. Коротко о функционале: - регистрация вебмастеров и рекламодателей - кабинет вебмастера - кабинет рекламодателя - модерация площадок - несколько форматов рекламы (тизеры, баннеры ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт на шаблон с небольшими изменениями

    Действующий сайт китайоптом.рф Шаблон http://it-goods.com/templates/free_themes/streak Примерные изменения: поменять логотип на наш. Вверху оставить только "оформить заказ" и "корзина" Валюта меняется на рубли Поиск ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прописать скрипты для google docs

    Добрый день. Есть большая база данных с заказами на оказание услуги в google docs. Внутри этой таюлицы есть около20-25 вкладок со сводными таблицами, привязанными к основному листу. К данной таблице есть доступ всем заказчикам, для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад