Добрый день. Есть большая база данных с заказами на оказание услуги в google docs. Внутри этой таюлицы есть около20-25 вкладок со сводными таблицами, привязанными к основному листу. К данной таблице есть доступ всем заказчикам, для ...
Перенести сайт на шаблон с небольшими изменениями
Действующий сайт китайоптом.рф
Шаблон http://it-goods.com/templates/free_themes/streak
Примерные изменения:
поменять логотип на наш. Вверху оставить только "оформить заказ" и "корзина"
Валюта меняется на рубли
Поиск по сайту оставляем
Чуть ниже располагаем категории
Далее слайдер с баннерами
Ниже Рекомендуемые товары
Ниже Лидеры продаж
Ниже Новостной модуль
Самый низ - это подвал
Подвал хороший у http://kitaystar.com.ua/
Добавляем номера наши в подвал и в шапку
Также Заказать звонок делаем
Оплату на сайте клиент не производит, способ доставки не выбирает. Всё прописывается общими требованиями как на сайте Китайоптом.рф
Пишите сроки и стоимость. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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