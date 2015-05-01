Перенести сайт на шаблон с небольшими изменениями

Действующий сайт китайоптом.рф

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Примерные изменения:

поменять логотип на наш. Вверху оставить только "оформить заказ" и "корзина"

Валюта меняется на рубли

Поиск по сайту оставляем

Чуть ниже располагаем категории

Далее слайдер с баннерами

Ниже Рекомендуемые товары

Ниже Лидеры продаж

Ниже Новостной модуль

Самый низ - это подвал

Подвал хороший у http://kitaystar.com.ua/

Добавляем номера наши в подвал и в шапку

Также Заказать звонок делаем

Оплату на сайте клиент не производит, способ доставки не выбирает. Всё прописывается общими требованиями как на сайте Китайоптом.рф

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