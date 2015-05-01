Скрипт отправки на почту

1.Мне не приходят сообщения с заполненный форм, хотя я ктрл + ф5 нажал

2.После отправки сообщений должно появиться на 5 секунд окошечко что сообщение отправлено – и если тыкнуть мимо него, оно должно пропасть +

3.после отправки сообщения во всплывающем окне остаться на том же месте, а не перепрыгнуть в начало страницы

верстку прикрепил на файлообменник http://rghost.ru/886mTt5KV