Скрипт отправки на почту

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Закрыт5 заявок181 просмотр

1.Мне не приходят сообщения с заполненный форм, хотя я ктрл + ф5 нажал

2.После отправки сообщений должно появиться на 5 секунд окошечко что сообщение отправлено – и если тыкнуть мимо него, оно должно пропасть +

3.после отправки сообщения во всплывающем окне остаться на том же месте, а не перепрыгнуть в начало страницы

верстку прикрепил на файлообменник http://rghost.ru/886mTt5KV

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров