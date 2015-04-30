Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/

Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков

Этапы работ:

1. Даю шаблон

2. Устанавливаете на тестовом хостинге

3. Дорабатываете по т.з

4. Я проверяю, даю предоплату

5. Переносим на хостинг

6. Полностью оплачиваю

Перед подачей заявки почитайте т.з. в прикрепленных файлах

WordPress
10 лет назад
seohelp24
Марат 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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