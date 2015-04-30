Есть практически готовый сайт, но некоторые вещи там были не доделаны. Требуется исполнитель под текущие задачи (см. аттач). Основной момент с подпиской, он не работает как надо, я это описал. Сейчас я описал срочные задачи, ...
Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.
Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/
Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков
Этапы работ:
1. Даю шаблон
2. Устанавливаете на тестовом хостинге
3. Дорабатываете по т.з
4. Я проверяю, даю предоплату
5. Переносим на хостинг
6. Полностью оплачиваю
Перед подачей заявки почитайте т.з. в прикрепленных файлах
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