Необходимо взять вот этот шаблон купонник.рф и доработать: 1. Личный кабинет 1.1.Сделать возможность редактирования личных данных ...
Правки сайта PHP (срочно)
Ищу толкового программиста PHP для правок на сайте с видео вещанием.
На рабочем сайте надо поменять Flash видео плейер на HTML5 видео плейер
и сделать небольшие правки в админке. Сайт на PHP без CMS, детали в личку при переписке
Ищу именно программиста, а не вебмастера на все руки мастера.
Заявки фрилансеров
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