Правки сайта PHP (срочно)

Ищу толкового программиста PHP для правок на сайте с видео вещанием.

На рабочем сайте надо поменять Flash видео плейер на HTML5 видео плейер

и сделать небольшие правки в админке. Сайт на PHP без CMS, детали в личку при переписке

Ищу именно программиста, а не вебмастера на все руки мастера.