Добавить валюту доллары, во второй каталог. Друпал 7

http://4lifedream.ru - Сайт на Друпале 7

Первый каталог «Трансфер Факторы» также остается в рублях

Второй каталог «Товары 4Life США. Доставка по всему миру, кроме России и стран СНГ» необходимо сделать в долларах. Если человек ложит в корзину из этого каталога, то корзина и оформление заказа идет в долларах.

В корзину можно положить товары только из одного каталога одновременно

Также в разделе Контакты, указана карта в яндексе, но почему то не отображается в яндексе как на картинке.