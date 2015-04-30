Здравствуйте. Имеется интернет-магазин, необходимо внести правки, вида: перенести h1, перенести пункт меню, поднять банер... Файл во вложении, после ознакомления пишите ваши цены пожалуйста.
Добавить валюту доллары, во второй каталог. Друпал 7
http://4lifedream.ru - Сайт на Друпале 7
Первый каталог «Трансфер Факторы» также остается в рублях
Второй каталог «Товары 4Life США. Доставка по всему миру, кроме России и стран СНГ» необходимо сделать в долларах. Если человек ложит в корзину из этого каталога, то корзина и оформление заказа идет в долларах.
В корзину можно положить товары только из одного каталога одновременно
Также в разделе Контакты, указана карта в яндексе, но почему то не отображается в яндексе как на картинке.
Заявки фрилансеров
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