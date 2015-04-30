Есть работающий сайт с поиском товаров в нескольких магазинах. Требуется усовершенствовать выдачу результатов поиска пользователю. То есть, нужно доработать, сортировку результатов выдачи по цене и соответствию запросу. Выслушаю все ваши предложения.
Перевести сайт на opencart
Есть интернет магазин на самописном движке, задача перевести его на Opencart2.0
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