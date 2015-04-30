Перевести сайт на opencart

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Закрыт8 заявок135 просмотров

Есть интернет магазин на самописном движке, задача перевести его на Opencart2.0

www.yoga.spb.ru

Opencart
10 лет назад
aavaav
53 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nooble
Артем 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-6)
10 лет назад
$600
12 дней
Васильев Артем просто пропал...

Заявки фрилансеров

nooble
Артем 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-6)
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