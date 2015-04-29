Изменения скрипта Macpay

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

1) Добавить возможность Создавать подкатегории(Вшаблоне сделать выпадающее меню для категорий!

2)Грамотно сделать проверку платежа по коменту делал сам работает через раз!

3)Нужно сделтаь новую админку для сайта вот пример админки можно использовать ее http://iwebask.com/blog/twitter-bootstrap-admin-template-dashboards/

4)Добавить возможность использовать 3 кошелька киви(при работе выскакивают рандомно)

5) Сделать проверку по кошелькам на сумму если больше назначеной переводят все на другой кошелек!

6)Добавить зашиту для скрипта(капчу при входе в админку+секретный вопрос)

7)Добавить отделный вход для работников где будет один пункт добавить товар!

8) проверить на дыры и слив товара!

Bootstrap
10 лет назад
msaviskii
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

obuhoff89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад
$120
7 дней
Человек взял деньги аванс в размере 3200р, возвращать не собирается! Жду возврата денежных средств уже 15 дней! Я переводил денежные средства на WEBMANY жду возврата на ту же систему, почему я должен предоставлять свои данные 3лицам! не какие юнестрим мне не нужны персональный атестат готов подтвердить раз ты фома ! Я предоставил номер сотовый на котором карта сбербанка на мое имя, не понимаю в чем проблемма переводи по номеру телефона в сбербанке данная услуга есть!
Запросил у человека данные для возврата аванса по системе Юнистрим. До сих пор не предоставил их. Для меня только так гарантия. Ранее давал данные карты не на себя, а на какую то девушку. От возврата аванса не отказываюсь . тем более была договорённость вернуть до 31 мая 2015 года.

Заявки фрилансеров

obuhoff89
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
10 лет назад