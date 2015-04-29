Изменения скрипта Macpay

1) Добавить возможность Создавать подкатегории(Вшаблоне сделать выпадающее меню для категорий!

2)Грамотно сделать проверку платежа по коменту делал сам работает через раз!

3)Нужно сделтаь новую админку для сайта вот пример админки можно использовать ее http://iwebask.com/blog/twitter-bootstrap-admin-template-dashboards/

4)Добавить возможность использовать 3 кошелька киви(при работе выскакивают рандомно)

5) Сделать проверку по кошелькам на сумму если больше назначеной переводят все на другой кошелек!

6)Добавить зашиту для скрипта(капчу при входе в админку+секретный вопрос)

7)Добавить отделный вход для работников где будет один пункт добавить товар!

8) проверить на дыры и слив товара!